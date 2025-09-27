Ανεξερεύνητοι Τόποι: Γραμμενίτσα, η «ωραία Ελένη της Ηπείρου»

Περνώντας το γεφύρι της Άρτας και αν ακολουθήσετε τις ταμπέλες για 4 χιλιόμετρα, θα φτάσετε στο χωριό της Γραμμενίτσας. Χτισμένο σε έναν μικρό λόφο, υψωμένο στα 41 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, δίπλα στον ποταμό Άραχθο και πολύ κοντά στην πόλη της Άρτας, με προστάτη του τον Άγιο Δημήτριο αλλά και πολλά ακόμα μικρά εκκλησάκια να το αγκαλιάζουν από όλες τις πλευρές, εκεί θα βρείτε την Ωραία Ελένη της Ηπείρου.

Υπάρχουν 4 εκδοχές για το όνομά της, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο -από το οποίο έχουν αντληθεί οι περισσότερες πληροφορίες- «Μικρή Πατρίδα» του Βασίλη Τάτση, συγγραφέα και κατοίκου του χωριού. Η πρώτη είναι πως δύο ηγουμένισσες που βρίσκονταν στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στο Ιμαρέτ -στην περιοχή Μαράτι-, για να αποφύγουν τους Τούρκους που το κατέλαβαν, απομακρύνθηκαν από το σημείο αυτό. Η μεγαλύτερη, την οποία έλεγαν Νίτσα (Ελένη) και που ήταν πολύ όμορφη (γραμμένη), κατέφυγε σε αυτό το γεωγραφικό σημείο και προς τιμήν της ονομάστηκε η περιοχή Γραμμενίτσα.





