Φθινοπωρινή απόδραση σε 6 ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ορεινή Ελλάδα φιλοξενεί στα άγρια βουνά της μερικά από τα πιο γνωστά γραφικά χωριά της χώρας. Χωριά χωμένα σε δυσπρόσιτες κορυφές, γεμάτα πέτρινα σπίτια, καλντερίμια και μεγάλες βρύσες που στέκουν σχεδόν έρημα, όμως περιμένουν τους ταξιδιώτες από διάφορες γωνιές της χώρας να τα ανακαλύψουν και να μάθουν τα μυστικά τους.

Από τα γραφικά Ζαγοροχώρια μέχρι τα απάτητα βουνά της Ευρυτανίας, ετοιμάσαμε παρακάτω μια λίστα με μερικά από τα πιο αγαπητά ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας.

Καλαρρύτες

Σκαρφαλωμένοι στις απότομες πλαγιές των Τζουμέρκων, οι Καλαρρύτες είναι ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Ηπείρου γνωστά και ως κοιτίδα της ηπειρωτικής αργυροτεχνίας.



