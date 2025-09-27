Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Ο τουρισμός ως μοχλός βιώσιμου μετασχηματισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 γιορτάζεται φέτος σε όλο τον κόσμο με ποικίλες εκδηλώσεις, από φεστιβάλ και συνέδρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ η Malacca της Μαλαισίας έχει τιμηθεί ως η κεντρική πόλη υποδοχής των εορτασμών, υπό το σύνθημα «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός».

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να μετριέται μόνο σε αφίξεις και έσοδα, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως καταλύτης για κοινωνική πρόοδο, οικονομική διαφοροποίηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, σχεδόν 690 εκατ. ταξιδιώτες μετακινήθηκαν διεθνώς το πρώτο εξάμηνο του 2025, δηλαδή 33 εκατ. περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι.



