Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Ο τουρισμός ως μοχλός βιώσιμου μετασχηματισμού
TRAVEL.GR

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Ο τουρισμός ως μοχλός βιώσιμου μετασχηματισμού

Σχεδόν 690 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Ο τουρισμός ως μοχλός βιώσιμου μετασχηματισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 γιορτάζεται φέτος σε όλο τον κόσμο με ποικίλες εκδηλώσεις, από φεστιβάλ και συνέδρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ η Malacca της Μαλαισίας έχει τιμηθεί ως η κεντρική πόλη υποδοχής των εορτασμών, υπό το σύνθημα «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός».

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να μετριέται μόνο σε αφίξεις και έσοδα, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως καταλύτης για κοινωνική πρόοδο, οικονομική διαφοροποίηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, σχεδόν 690 εκατ. ταξιδιώτες μετακινήθηκαν διεθνώς το πρώτο εξάμηνο του 2025, δηλαδή 33 εκατ. περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης