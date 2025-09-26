Όταν το Φθινόπωρο καθρεφτίζεται στις Πρέσπες
Όταν το Φθινόπωρο καθρεφτίζεται στις Πρέσπες
Στη βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η παράδοση συναντώνται.
Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η φύση αποκαλύπτει την πιο ποιητική της όψη. Αποχρώσεις του καφέ ντύνουν το τοπίο, το πράσινο δίνει τη θέση του στο χρυσοκόκκινο, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει με νοσταλγία και ρομαντισμό. Τα φύλλα πέφτουν από τα κλαδιά, η γη προετοιμάζεται για τον χειμώνα, οι νύχτες γίνονται όλο και πιο δροσερές. Τα καφάσια στα χωράφια γεμίζουν μήλα, ρόδια και φυσικά σταφύλια, προορισμένα για τη ζύμωση και την οινοποίηση.
Με αυτές τις εικόνες στον νου, βρίσκω την αφορμή για την πρώτη μου φθινοπωρινή εξόρμηση στη φύση. Ταξιδεύω στη βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, εκεί όπου συναντώνται τα σύνορα και η φύση υφαίνει ένα σκηνικό ξεχωριστής ομορφιάς: στις Πρέσπες. Η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα συνθέτουν ένα ξεχωριστό σύμπαν που καλεί ταξιδιώτες και πεζοπόρους να τον γνωρίσουν με όλες τους τις αισθήσεις.
