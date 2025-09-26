Τήλος: Το πρώτο Zero Waste νησί στον κόσμο, ένα φωτεινό παράδειγμα στη Μεσόγειο
Μικρό νησί, μεγάλο παράδειγμα: το νησί γράφει ιστορία και γίνεται φάρος βιωσιμότητας.
Σε μια εποχή που ο κόσμος αναζητά αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και ουσία, η Τήλος αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Μεσογείου. Ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την ενεργειακή του αυτάρκεια, τη σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων και τη διατήρηση της παραδοσιακής του ταυτότητας, κόντρα στη μαζική τουριστική ανάπτυξη. Στα 63 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Τήλου, η φύση, η ιστορία και η καινοτομία συναντώνται σε έναν τόπο που προσφέρει στον επισκέπτη μια εμπειρία διαφορετική, αυθεντική και ουσιαστική.
Η Τήλος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την αυθεντικότητά της, αλλά και για τον τρόπο που συνδυάζει τη βιωσιμότητα με τον πολιτισμό. Με τον μεγάλο αγώνα των κατοίκων του νησιού, τη συμβολή του Δήμου Τήλου, τη δράση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το νησί έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης, με πρωτοβουλίες που το έφεραν στο διεθνές προσκήνιο ως τόπο με πιστοποιημένη πολιτική Zero Waste.
