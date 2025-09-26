Ακολουθώντας τα νερά του Αχέροντα -Μονοπάτια Φύσης και μύθου στην Ήπειρο
O Αχέροντας είναι ένας φυσικός παράδεισος για τους επισκέπτες.
Ο Αχέρων είναι ένα ποτάμι που αποπνέει σχεδόν μυστικιστική ατμόσφαιρα, καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας αποτελούσε πέρασμα προς τον Κάτω Κόσμο. Ο μύθος και οι ιστορίες που τον συνοδεύουν αδικούν την πραγματική του εικόνα, αφού πρόκειται για ένα ποτάμι με πεντακάθαρα νερά, που διατρέχουν ένα φαράγγι μοναδικής ομορφιάς πριν εκβάλουν στο Ιόνιο Πέλαγος. Στη διαδρομή του υπάρχουν πολλά σημεία που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.
Οι πηγές του Αχέροντα βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Σουλίου και σχηματίζουν τον ποταμό που περνά από τη Γλυκή, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του προς το Ιόνιο. Από εκεί διανύει περίπου 52 χιλιόμετρα, περνώντας από πεδιάδες, χωριά και το φαράγγι της Γλυκής, μέχρι να καταλήξει στο χωριό Αμμουδιά, στις ακτές του Ιονίου.
