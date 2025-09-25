Η παράδοση του τρύγου σε προορισμούς της Ελλάδας
O σπουδαίος κύκλος του τρύγου, ο οποίος συνδέεται με έθιμα, παραδόσεις και άπλετη νοστιμιά.
«Θέρος, τρύγος, πόλεμος» έλεγαν οι παλιοί αμπελουργοί, περιγράφοντας με ακρίβεια τη σημασία αλλά και τον έντονο ρυθμό του τρύγου, μιας από τις πιο απαιτητικές γεωργικές εργασίες.
Ο τρύγος, ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ μια απλή αγροτική δουλειά. Είχε χαρακτήρα τελετουργικό, με δικά του έθιμα και κανόνες. Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, οι πρώτες ώριμες ρώγες των σταφυλιών προσφέρονταν στην εκκλησία ως ευλογία και ευχή για καλή σοδειά. Την πρώτη μέρα του τρύγου γινόταν αγιασμός στο αμπέλι και σε ορισμένες περιοχές διατηρούνταν η συνήθεια να αφήνεται ένα μικρό τμήμα ατρύγητο, ως προσφορά στον Θεό, ένας «εθελοντικός φόρος» ευγνωμοσύνης. Στη διάρκεια του τρύγου δεν έλειπαν τα μικρά γλέντια, με έξοδα του ιδιοκτήτη του αμπελιού, τα οποία συχνά κατέληγαν στα πατητήρια. Εκεί, μαζί με το πάτημα των σταφυλιών, ξεχείλιζαν και το κέφι, το τραγούδι, ο χορός και οι πρώτες γευσιγνωσίες του νέου κρασιού.
