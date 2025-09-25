Πρώτη φορά στην Τοσκάνη
Πώς να δείτε σε 5 ημέρες έναν κινηματογραφικά όμορφο προορισμό
Στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της Ιταλίας, μία επαρχία με τριγωνικό σχήμα και κινηματογραφική ομορφιά αποτελεί διακαή πόθο των ταξιδιωτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Καταπράσινη, ειδυλλιακή, ατμοσφαιρική και πανέμορφη, η Τοσκάνη είναι η πατρίδα του πολύ καλού ιταλικού κρασιού και, μοιραία, των πανέμορφων αμπελώνων, είναι ο τόπος των παραμυθένιων μεσαιωνικών χωριών που υπήρξαν κάποτε πόλεις με τεράστια εμπορική σημασία για τους Ετρούσκους, αλλά και η πατρίδα της υψηλής αναγεννησιακής τέχνης, η οποία, ουσιαστικά, γεννήθηκε στην Ιταλία αλλάζοντας για πάντα τη ζωγραφική και τη γλυπτική σε όλο τον γνωστό -τότε- κόσμο.
