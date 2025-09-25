Ένα καφενείο-σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Άμφισσας

Καθιερώθηκε ως σταθερό σημείο συνάθροισης για τους ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής.