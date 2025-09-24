Μεγανήσι: Πράσινο φως για υπερπολυτελή τουριστική επένδυση
Μεγανήσι: Πράσινο φως για υπερπολυτελή τουριστική επένδυση
Περιλαμβάνει ιστιοπλοϊκό όμιλο, ελικοδρόμιο και παραθεριστικές επαύλεις.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Ελιά ανατολικά του οικισμού Κατωμέρι στο Μεγανήσι.
Ειδικότερα, η επένδυση αφορά την κατασκευή μιας μικρού μεγέθους μπουτίκ ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, ιστιοπλοϊκού ομίλου-σχολής, πεδίου προσγείωσης-απογείωσης ελικοπτέρου και μέχρι 14 τουριστικών παραθεριστικών επαύλεων και κατοικιών. Όλες οι κτιριακές κατασκευές θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, με σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Το σύνολο θα λειτουργεί ως ιδιωτικό τουριστικό θέρετρο για πολύ υψηλού εισοδηματικού επιπέδου κατοίκους και επισκέπτες.
Η επένδυση περιλαμβάνει ένα ευρύτατο σύνολο κοινόχρηστων παροχών, όπως ιδιωτικό πεδίο προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρου, μικρές πλωτές προβλήτες, χώρους άθλησης, σχολή ιστιοπλοΐας στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για μαθήματα -εκπαίδευση στους μόνιμους κατοίκους του Μεγανησίου και στην μικρή τουριστική μονάδα χώροι εστίασης, spa και θαλασσοθεραπεία καθώς και υπηρεσία φύλαξης, επισκευής και συντήρησης των ακινήτων. Η κίνηση και η εξυπηρέτηση πρόσβασης των κατοίκων εντός της περιοχής επέμβασης θα γίνεται με, κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σκάφη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ειδικότερα, η επένδυση αφορά την κατασκευή μιας μικρού μεγέθους μπουτίκ ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, ιστιοπλοϊκού ομίλου-σχολής, πεδίου προσγείωσης-απογείωσης ελικοπτέρου και μέχρι 14 τουριστικών παραθεριστικών επαύλεων και κατοικιών. Όλες οι κτιριακές κατασκευές θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, με σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Το σύνολο θα λειτουργεί ως ιδιωτικό τουριστικό θέρετρο για πολύ υψηλού εισοδηματικού επιπέδου κατοίκους και επισκέπτες.
Η επένδυση περιλαμβάνει ένα ευρύτατο σύνολο κοινόχρηστων παροχών, όπως ιδιωτικό πεδίο προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρου, μικρές πλωτές προβλήτες, χώρους άθλησης, σχολή ιστιοπλοΐας στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για μαθήματα -εκπαίδευση στους μόνιμους κατοίκους του Μεγανησίου και στην μικρή τουριστική μονάδα χώροι εστίασης, spa και θαλασσοθεραπεία καθώς και υπηρεσία φύλαξης, επισκευής και συντήρησης των ακινήτων. Η κίνηση και η εξυπηρέτηση πρόσβασης των κατοίκων εντός της περιοχής επέμβασης θα γίνεται με, κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σκάφη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα