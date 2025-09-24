Ταξίδι ζωής στην Ινδία
Ένας οδηγός εμπειριών για έναν προορισμό που αγγίζει όλες τις αισθήσεις.
Επισκέφθηκα αυτό το μέρος πριν από 15 χρόνια για πρώτη φορά και έκτοτε γυρνάω ξανά και ξανά. Έτσι είναι η Ινδία. Την αγαπάς ή την απεχθάνεσαι. Μπορεί τη μία στιγμή να τρως δείπνο στο παλάτι του Μαχαραγιά στην Udaipur -ναι, εκεί όπου γυρίστηκε το James Bond Octopussy- και την επόμενη να καβαλάς ένα rickshaw και δίπλα σου να τρέχουν παιδάκια προσπαθώντας να σου πουλήσουν από γιρλάντες γιασεμιού μέχρι πετσέτες για την κουζίνα σου.
Για να εξερευνήσετε την Ινδία, χρειάζεστε χρόνο και έναν άνθρωπο που την ξέρει. Ξεκινάτε από το Νέο Δελχί, σημερινή πρωτεύουσα της χώρας -το 1911, ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ της Ηνωμένου Βασιλείου, παππούς της Ελισάβετ Β΄, αποφάσισε τη μεταφορά της πρωτεύουσας από την Καλκούτα στο Δελχί. Η πραγματική εγκατάσταση της διοίκησης όμως έγινε το 1931 –όπου θα φτάσετε με μία από τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου και με την άφιξή σας θα κατευθυνθείτε σε κάποιο ξενοδοχείο. Οι Έλληνες ταξιδιώτες χρειάζονται θεώρηση εισόδου, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε είτε από την Ινδική Πρεσβεία στην Αθήνα είτε online: υπολογίστε περίπου 10 ημέρες για την έκδοσή της. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο είναι μία πρώτη εικόνα που θα πάρετε από την πόλη. Μεγάλοι δρόμοι καταπράσινοι, αποικιακά κτήρια: την έντονη κίνηση και τον κόσμο θα τα δείτε την επόμενη μέρα, καθώς οι πτήσεις από την Ευρώπη φτάνουν συνήθως αργά το βράδυ.
