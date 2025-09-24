Από τις Μυκήνες στην Αρχαία Ολυμπία -Ένα road trip μεταξύ Αργολίδας, Αρκαδίας και Ηλείας
Από τις Μυκήνες στην Αρχαία Ολυμπία -Ένα road trip μεταξύ Αργολίδας, Αρκαδίας και Ηλείας
Ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από γραφικά χωριά, απέραντη φύση και δύο κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
Αν σας αρέσουν τα μεγάλα ταξίδια με αυτοκίνητο και έχετε διάθεση για εξερεύνηση και γνώση, αυτό το road trip είναι από τα πιο όμορφα που μπορείτε να κάνετε. Συνδέει δύο κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και περνά μέσα από πανέμορφη φύση και γραφικά χωριά.
Για να πάτε από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών σε αυτόν της Αρχαίας Ολυμπίας υπάρχουν τρεις κύριες διαδρομές. Η πιο γρήγορη είναι μέσω Μεγαλόπολης και Καλού Νερού. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμα, με παρόμοιο χρόνο: η μία μέσω της ΕΟ 111 «Πατρών-Τριπόλεως» και η άλλη μέσω της ΕΟ 74 «Τρίπολης-Ολυμπίας». Η τελευταία ξεχωρίζει, καθώς διασχίζει όμορφα χωριά και εντυπωσιακά τοπία.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών είναι από τους σημαντικότερους στη χώρα, αφού ο μυκηναϊκός πολιτισμός κυριάρχησε στον ελλαδικό χώρο για αιώνες και επηρέασε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής των κατοίκων. Οι βασιλιάδες του περιβάλλονται από μύθους που επιβιώνουν χιλιάδες χρόνια και κάνουν ακόμα πιο συναρπαστική την ιστορία τους, ενώ η επιρροή του εκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

