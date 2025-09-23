Ο Τρύγος στον Μεγαρικό Αμπελώνα
Στους αμπελώνες των Μεγάρων η γη, το κλίμα και οι άνθρωποι συνεργάζονται αρμονικά, διατηρώντας μια αμπελουργική κληρονομιά χρόνων
Το αυτοκίνητο στρίβει από την Εθνική Οδό, περνά μέσα από τα Μέγαρα και στη συνέχεια βρίσκομαι να ταξιδεύω στις πλαγιές των Γερανείων, με κατεύθυνση τον Κορινθιακό. Η φασαρία της Αθήνας μένει πίσω, σαν ένα μακρινό βούισμα που χάνεται στον αέρα. Μπροστά μου ξεδιπλώνονται σειρές από αμπέλια που σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα στις πλαγιές.
Κατεβαίνω από το αυτοκίνητο και παίρνω την πρώτη βαθιά ανάσα. Ο αέρας εδώ είναι διαφορετικός, φρέσκος, με μια αλμυρή νότα που έρχεται από τους δύο κόλπους, τον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό, που αγκαλιάζουν την περιοχή. Είναι αυτό που οι τοπικοί αμπελουργοί ονομάζουν «μελτέμια», οι θαλάσσιες αύρες που δροσίζουν τους αμπελώνες και προστατεύουν τα σταφύλια από την υγρασία.
«Βλέπετε αυτά τα φύλλα;» μου λέει ο Σπύρος, αμπελουργός τρίτης γενιάς που με υποδέχεται στον αμπελώνα του. «Είναι πιο πράσινα και πιο δυνατά από ό,τι θα δείτε σε άλλες περιοχές. Αυτό το οφείλουμε στον αέρα που έρχεται από τη θάλασσα».
