Ένα γαστρονομικό ταξίδι στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Ένα γαστρονομικό ταξίδι στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Γεύσεις που ξεχωρίζουν στην καρδιά των Βαλκανίων.
Ακριβώς στην καρδιά των Βαλκανίων, η Βοσνία & Ερζεγοβίνη αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο καλά κρυμμένα διαμάντια της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρθένα φύση, άγρια ομορφιά και μια πολυτάραχη ιστορία συνθέτουν το σκηνικό σε αυτήν τη λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό γωνιά των Βαλκανίων. Ένα σκηνικό που αποτυπώνεται όσο τίποτε άλλο στην πολυποίκιλη κουζίνα της χώρας, η οποία συνδυάζει αγαπημένες γεύσεις της Ανατολής με ευρωπαϊκές πινελιές.
Κορυφαίο πιάτο της βοσνιακής γαστρονομίας είναι το περίφημο ćevapi (ή στα ελληνικά τσεβάπι). Προέρχεται από την τουρκική λέξη kebap και θεωρείται η βαλκανική εκδοχή του διάσημου μεσανατολίτικου πιάτου, με μία βασική διαφορά: εδώ το μέγεθος των μερίδων είναι μικρότερο, ενώ η ποιότητα παραμένει εξαιρετική.
Ο κιμάς από αρνί και μοσχάρι πλάθεται σε μικρούς κυλίνδρους που ψήνονται για λίγη ώρα στα κάρβουνα και αποτελούν την ουσία αυτού του απλού αλλά γευστικού πιάτου. Ίσως, όμως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο ćevapi να μην είναι τόσο το ίδιο το κρέας όσο ο τρόπος παρασκευής του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κορυφαίο πιάτο της βοσνιακής γαστρονομίας είναι το περίφημο ćevapi (ή στα ελληνικά τσεβάπι). Προέρχεται από την τουρκική λέξη kebap και θεωρείται η βαλκανική εκδοχή του διάσημου μεσανατολίτικου πιάτου, με μία βασική διαφορά: εδώ το μέγεθος των μερίδων είναι μικρότερο, ενώ η ποιότητα παραμένει εξαιρετική.
Ο κιμάς από αρνί και μοσχάρι πλάθεται σε μικρούς κυλίνδρους που ψήνονται για λίγη ώρα στα κάρβουνα και αποτελούν την ουσία αυτού του απλού αλλά γευστικού πιάτου. Ίσως, όμως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο ćevapi να μην είναι τόσο το ίδιο το κρέας όσο ο τρόπος παρασκευής του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα