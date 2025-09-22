4 διαμερίσματα προς πώληση στην Αττική
4 διαμερίσματα προς πώληση στην Αττική
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στα κεντρικά και βόρεια της Αττικής.
Στην καρδιά και τα βόρεια του λεκανοπεδίου, οι περιοχές των Πατησίων, των Τουρκοβουνίων, του Μενιδίου και των Αχαρνών συνθέτουν ένα ισχυρό πλέγμα ευκαιριών για την αγορά κατοικίας. Πρόκειται για σημεία με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό παρονομαστή τη δυναμική τους θέση στον μητροπολιτικό χάρτη της Αθήνας. Η εγγύτητα στα βασικά κέντρα δραστηριότητας, οι εξελισσόμενες υποδομές και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τοπικής αγοράς δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ασφάλεια της επένδυσης και την προοπτική υπεραξίας. Η επιλογή κατοικίας σε αυτές τις τοποθεσίες αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής τοποθέτησης στην πιο ενεργή πλευρά της πόλης.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα διαμέρισμα, 71.62 τ.μ. στα Πατήσια, ένα διαμέρισμα 86,30 τ.μ. στο Μενίδι, ένα διαμέρισμα 82,20 τ.μ. στις Αχαρνές, ένα διαμέρισμα 68,30 τ.μ. στα Τουρκοβούνια, που αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα διαμέρισμα, 71.62 τ.μ. στα Πατήσια, ένα διαμέρισμα 86,30 τ.μ. στο Μενίδι, ένα διαμέρισμα 82,20 τ.μ. στις Αχαρνές, ένα διαμέρισμα 68,30 τ.μ. στα Τουρκοβούνια, που αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε μια περιοχή με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα