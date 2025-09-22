Λέσβος: Ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης που παραδίδει αφιλοκερδώς μαθήματα ξυλογλυπτικής σε παιδιά
O κ. Λουκάς Βακάλης, ή «παππούς-Λουκάς» όπως τον αποκαλούν οι κάτοικοι του Μεσοτόπου Λέσβου αφοσιώθηκε στην τέχνη που αγαπάει περισσότερο.
Ο Λουκάς Βακάλης, ή «παππούς-Λουκάς» όπως τον αποκαλούν οι κάτοικοι του Μεσοτόπου Λέσβου, ενός απομονωμένου χωριού στα δυτικά του νησιού, αφού συνταξιοδοτήθηκε από την ξυλουργική αφοσιώθηκε στην τέχνη που αγαπάει περισσότερο, την οποία τώρα μεταδίδει στις επόμενες γενιές. Δεν υπάρχουν διαδικτυακές ανακοινώσεις ούτε καν αφίσες στους δρόμους για αυτό το εργαστήριο. Η είδηση κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα στο χωριό, όπου άλλωστε όλοι γνωρίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους: o Λουκάς Βακάλης έχει ανοίξει το εργαστήριό του και υποδέχεται τα πρωινά όποιο παιδί, είτε ντόπιων είτε επισκεπτών, ενδιαφέρεται να γνωρίσει την τέχνη της ξυλογλυπτικής. Χωρίς δίδακτρα, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά της οικογένειας.
Την πρώτη φορά ο γιος μου, ο 10χρονος Φίλιππος, πηγαίνει από περιέργεια, γιατί οι φίλοι του έχουν κολλήσει και βρίσκονται εκεί καθημερινά, σε σημείο που έχουν μεταθέσει πιο αργά το υπόλοιπο πρόγραμμα των καλοκαιρινών διακοπών τους (μπάνιο, φαγητό, παιχνίδι). Αμέσως κολλάει κι εκείνος. Μαθαίνουμε ότι το εργαστήριο ανοίγει ακόμα και Κυριακές και αργίες. Μέσα στις τρεις εβδομάδες των διακοπών μας ολοκληρώνει σχεδόν μόνος του δύο έργα ξυλογλυπτικής: ένα καράβι και μια εξωτική παραλία με φοίνικες.
Η παραλία είναι πολύ διαφορετική από εκείνες της βορειοδυτικής Λέσβου, όπου κυριαρχούν οι γυμνοί ηφαιστειογενείς βράχοι. Είναι όμως φτιαγμένη από ένα δέντρο χαρακτηριστικό του νησιού, την ελιά. «Το ξύλο της δουλεύεται καλά, αλλά επειδή έχει πολλά νερά και χρώματα δεν μπορείς να κάνεις με αυτό, ας πούμε, μια αγιογραφία», μου εξηγεί ο Λουκάς Βακάλης, σε μια επίσκεψή μου στο εργαστήριό του, όπου επιχειρώ να καταλάβω γιατί η ξυλογλυπτική γίνεται για τους μικρούς μαθητές του πιο δελεαστική κι από μια πρωινή βουτιά.
