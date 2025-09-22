Κως: Το νησί του Ιπποκράτη κρατά ζωντανές γεύσεις βαθιά ριζωμένες στη γη και την παράδοση
Κως: Το νησί του Ιπποκράτη κρατά ζωντανές γεύσεις βαθιά ριζωμένες στη γη και την παράδοση
Η Κως ξεχωρίζει για την πολιτιστική της κληρονομιά και τη γαστρονομική της ταυτότητα.
Η Κως, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά των Δωδεκανήσων, απλώνεται στο ανατολικό Αιγαίο με φόντο τα γαλάζια νερά και μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Γενέτειρα του Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής, υπήρξε σημαντικός τόπος της αρχαιότητας με ακμάζουσα οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα.
Σήμερα η Κως συνδυάζει την κλασική γοητεία των αρχαιολογικών της χώρων, όπως το Ασκληπιείο και τα μεσαιωνικά κάστρα, με τη ζωντάνια ενός νησιού που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι κρυστάλλινες θάλασσες που την περιβάλλουν προσφέρουν στον ταξιδιώτη μια εμπειρία ξεχωριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Σήμερα η Κως συνδυάζει την κλασική γοητεία των αρχαιολογικών της χώρων, όπως το Ασκληπιείο και τα μεσαιωνικά κάστρα, με τη ζωντάνια ενός νησιού που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι κρυστάλλινες θάλασσες που την περιβάλλουν προσφέρουν στον ταξιδιώτη μια εμπειρία ξεχωριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα