Λίμνη Βιστωνίδα: Ο κρυμμένος φυσικός παράδεισος της Θράκης
Λίμνη Βιστωνίδα: Ο κρυμμένος φυσικός παράδεισος της Θράκης
Αινιγματικά ηλιοβασιλέματα, σπάνια είδη χλωρίδας - πανίδας και ιστορία σε μια λίμνη
Σχεδόν μόνιμα λουσμένη στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος με εξαίρεση τις συννεφιασμένες μέρες του χειμώνα, η Βιστωνίδα είναι το κρυμμένο διαμάντι της Θράκης που συμπυκνώνει την ομορφιά του φθινοπώρου σε έναν φυσικό προορισμό. Μεταξύ Ροδόπης και Ξάνθης, εκεί που το βόρειο Αιγαίο σκαλίζει τα Βαλκάνια, η λίμνη Βιστωνίδα με την εμβληματική εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι η φθινοπωρινή έκπληξη που λίγοι γνωρίζουν, αλλά πολύ περισσότεροι αξίζει να ανακαλύψουν.
Γνωστή στα τουρκικά ως Μπουρού Γκιολ, η λίμνη Βιστωνίδα έχει πάρει το όνομά της από τον μυθικό βασιλιά της Θράκης, Βίστωνα, και τον ομώνυμο λαό των Βιστώνων που κατοικούσε στα αρχαία χρόνια στην περιοχή. Λαός μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, οι Βίστωνες είχαν για βασιλιά τους έναν αλλόκοτο ημίθεο που, σύμφωνα πάντα με την μυθολογία, ήταν ο πρώτος βασιλιάς που υποχρέωσε τους υπηκόους του να κάνουν τατουάζ ως ένδειξη ανδρείας και γενναιότητας. Βέβαια, μπορεί σήμερα οι Βίστωνες να χάθηκαν στο διάβα της Ιστορίας, άφησαν όμως πίσω τους μια μαγική λίμνη με απίστευτα τοπία, ορίζοντα και θέα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Γνωστή στα τουρκικά ως Μπουρού Γκιολ, η λίμνη Βιστωνίδα έχει πάρει το όνομά της από τον μυθικό βασιλιά της Θράκης, Βίστωνα, και τον ομώνυμο λαό των Βιστώνων που κατοικούσε στα αρχαία χρόνια στην περιοχή. Λαός μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, οι Βίστωνες είχαν για βασιλιά τους έναν αλλόκοτο ημίθεο που, σύμφωνα πάντα με την μυθολογία, ήταν ο πρώτος βασιλιάς που υποχρέωσε τους υπηκόους του να κάνουν τατουάζ ως ένδειξη ανδρείας και γενναιότητας. Βέβαια, μπορεί σήμερα οι Βίστωνες να χάθηκαν στο διάβα της Ιστορίας, άφησαν όμως πίσω τους μια μαγική λίμνη με απίστευτα τοπία, ορίζοντα και θέα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα