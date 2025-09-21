Από τη Σαμαρίνα στη Φλώρινα -Ένα ορεινό weekend στη Δυτική Μακεδονία
Από τη Σαμαρίνα στη Φλώρινα -Ένα ορεινό weekend στη Δυτική Μακεδονία

Μία διαδρομή στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας.

Από τη Σαμαρίνα στη Φλώρινα -Ένα ορεινό weekend στη Δυτική Μακεδονία
Φωλιασμένη στα βουνά της Πίνδου και με τεράστια ιστορία κατά τους νεότερους χρόνους, η Σαμαρίνα είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Ελλάδας. Αρκετά ψηλά στις πλαγιές του Σμόλικα και έχοντας παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής μεταξύ Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, η Σαμαρίνα διεκδικεί επάξια τον τίτλο ενός εκ των πιο ορεινών χωριών της Ελλάδας.

Παρά την απομόνωση της περιοχής ψηλά πάνω στην Πίνδο, η Σαμαρίνα σήμερα προσφέρει αξιόλογες ταξιδιωτικές εμπειρίες για κάθε εναλλακτικό γούστο και προτίμηση. Από τις ιστορικές εκκλησίες του χωριού με τις σπάνιες τοιχογραφίες μέχρι τη λαχταριστή τοπική γαστρονομία με τα φρέσκα κυνήγια και τις αχνιστές πίτες, το σίγουρο είναι ότι η Σαμαρίνα αξίζει με το παραπάνω μία επίσκεψη και θα διεκδικήσει σίγουρα μία θέση στις ταξιδιωτικές σας αναμνήσεις.

