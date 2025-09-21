Kάναμε μια κυριακάτικη βόλτα στο Városliget, το παραμυθένιο πάρκο της Βουδαπέστης
Βόλτες στη λίμνη, ιαματικά νερά, αξιοθέατα σε μουσεία, φαγητό σε όμορφες καντίνες, παιδότοποι, ένα κάστρο και ένα υπαίθριο σινεμά
Μεγαλειώδης, αυτοκρατορική, παραμυθένια, ονειρική. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για τη Βουδαπέστη χωρίς να χρησιμοποιήσεις πομπώδη επίθετα, αλλά στη θέα της εντυπωσιακής ουγγρικής πρωτεύουσας, είτε την ατενίζεις από κάποια από τις κομψές της γέφυρες, είτε από το λόφο Gellert, είτε στέκεσαι στις όχθες του Δούναβη, είτε βρίσκεσαι σε ένα πλοιάριο που τον διαπλέει, ακόμη κι ο υπερθετικός βαθμός μοιάζει πενιχρός για να την περιγράψει.
Σε κάθε βήμα και με κάθε εμπειρία, ο ταξιδιώτης ανταμείβεται για την επιλογή του με εικόνες θεαματικές, με πλούσιες δόσεις ιστορίας και άλλες τόσες ονειρεμένης θέας. Από την ατζέντα των ρομαντικών δεν λείπει μια νυχτερινή μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη -ένα παραμύθι σε χρυσαφένιους τόνους από τις αντανακλάσεις των μεγαλόπρεπων κτηρίων στα γαλήνια νερά-, οι λάτρεις της τέχνης έχουν να εξερευνήσουν σπουδαία μουσεία γεμάτα αριστουργήματα και εθνικούς θησαυρούς, ενώ κανείς δεν μένει ασυγκίνητος από την εξωπραγματική νεογοτθική σιλουέτα του διάσημου ουγγρικού κοινοβουλίου που θεωρείται το ωραιότερο παγκοσμίως.
