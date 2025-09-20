Βεγορίτιδα-Καστοριά: Μια διαδρομή με αυτοκίνητο ανάμεσα σε τέσσερις λίμνες
Βεγορίτιδα-Καστοριά: Μια διαδρομή με αυτοκίνητο ανάμεσα σε τέσσερις λίμνες
Μια εντυπωσιακή διαδρομή ανάμεσα σε πανέμορφες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας.
Πώς να δείτε τέσσερις λίμνες σε μια διαδρομή; Όσο πλησιάζουμε στην καρδιά του φθινοπώρου η ανάγκη για μια φθινοπωρινή απόδραση μέσα στην κιτρινοκόκκινη φυσική παλέτα γίνεται κάτι παραπάνω από επιτακτική. Και ποιος καλύτερος φθινοπωρινός προορισμός από τη Δυτική Μακεδονία και τον μαγευτικό λιμνόγυρο που γεμίζει τη ψυχή και το μάτι με τη συνεχή αλλαγή τοπίων και χρωμάτων;
Ξεκινώντας από τη λίμνη Βεγορίτιδα στα ανατολικά του Αμυνταίου, κατευθύνεστε δυτικότερα προς την ήσυχη και μικρή λίμνη Πετρών. Γνωστή για το μικρό χωριό του Άγιου Παντελεήμονα, η αρκετά μεγάλη λίμνη Βεγορίτιδα βρίσκεται στο μέσο ενός μαγευτικού -και κάπως σεληνιακού- τοπίου που αλλάζει χρώμα ανάλογα με κάθε εποχή του χρόνου δημιουργώντας ένα μοναδικό καρέ που συμπυκνώνει με τον πιο μινιμαλιστικό τρόπο την ατόφια φυσική ομορφιά κάθε φάσης του χρόνου.
Ξεκινώντας από τη λίμνη Βεγορίτιδα στα ανατολικά του Αμυνταίου, κατευθύνεστε δυτικότερα προς την ήσυχη και μικρή λίμνη Πετρών. Γνωστή για το μικρό χωριό του Άγιου Παντελεήμονα, η αρκετά μεγάλη λίμνη Βεγορίτιδα βρίσκεται στο μέσο ενός μαγευτικού -και κάπως σεληνιακού- τοπίου που αλλάζει χρώμα ανάλογα με κάθε εποχή του χρόνου δημιουργώντας ένα μοναδικό καρέ που συμπυκνώνει με τον πιο μινιμαλιστικό τρόπο την ατόφια φυσική ομορφιά κάθε φάσης του χρόνου.
