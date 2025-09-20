Φθινοπωρινή απόδραση στο γραφικό Λεωνίδιο
Το στολίδι της Τσακωνιάς αποκαλύπτει τις ομορφιές του όλες τις εποχές.
Πανεύκολα προσβάσιμο και ταυτόχρονα κάπως καλά κρυμμένο, σαν μυστικό. Το Λεωνίδιο βρίσκεται στους πρόποδες του Πάρνωνα, στην ανατολική Πελοπόννησο, σε μικρή απόσταση από τον Αργολικό κόλπο. Αποτελεί ιδανικό προορισμό ολιγοήμερης χαλάρωσης, είτε κανείς ταξιδεύει μόνος, με τον σύντροφό του, με την οικογένεια ή με φίλους.
Οι πιστοί επισκέπτες και φίλοι του Λεωνιδίου μιλούν, δικαίως, για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, με τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια -γνωστά και ως «πυργόσπιτα»- που δένουν με τα απότομα κόκκινα βράχια της περιοχής. Οι λόγοι όμως για να επισκεφθεί κανείς το Λεωνίδιο είναι πολλοί. Κατά τη γνώμη μου, ο σημαντικότερος είναι ότι ο τόπος έχει μείνει ανεπηρέαστος από την έντονη τουριστική ανάπτυξη που έχει αλλοιώσει αρκετά μέρη της Ελλάδας, όχι μόνο τα νησιά. Το Λεωνίδιο διατηρεί μια ανόθευτη όψη της «παλιάς Ελλάδας», χωρίς αυτό να αποτελεί κατ’ ανάγκη αξιολογική κρίση.
Αυθεντικό και αμόλυντο, στέκει ήσυχο και όμορφο ανάμεσα στις πλαγιές του Πάρνωνα και τη θάλασσα του Αργολικού κόλπου. Ένας τόπος με μακρά ιστορία, που παραμένει σημαντικό κέντρο της τσακώνικης γλώσσας και κουλτούρας.
