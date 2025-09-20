5 πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
TRAVEL.GR

5 πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends

Μοναδικά μονοπάτια στην Ελλάδα μέσα στη φύση, σε γραφικά χωριά και επιβλητικά βουνά

5 πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
Όσοι χόρτασαν τη θάλασσα και τη ζέστη μπορούν τώρα να μεταφέρουν τις σαββατοκυριακάτικες δραστηριότητές τους από την παραλία στα βουνά, απολαμβάνοντας υπέροχες πεζοπορίες μέσα σε μαγευτική φύση. Κάποιες από αυτές μπορούν να καταλήξουν σε ταβερνάκια της περιοχής για ντόπιες λιχουδιές, άλλες σε ένα αυτοσχέδιο πικνίκ στη σκιά των δέντρων.

Υπάτη: Μονοπάτι των Φαρμακιδών

Οι φαρμακίδες ή φαρμακεύτρες της Υπάτης ήταν γυναίκες που κατείχαν σε βάθος τις ιδιότητες των βοτάνων και τα χρησιμοποιούσαν άλλοτε ως γιατρικά και άλλοτε ως φαρμάκια. Περιφέρονταν στις πλαγιές της Οίτης, μάζευαν βότανα, λούζονταν στα τρεχούμενα νερά της και κρύβονταν στις σπηλιές, όπου παρασκεύαζαν τα μαντζούνια τους. Στα βήματα αυτών των ξακουστών γυναικών έχει χαραχθεί σήμερα ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεζοπορικό μονοπάτι. Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό της Υπάτης, στην είσοδο του φαραγγιού, και ανηφορίζει τις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης