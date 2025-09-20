5 πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
5 πεζοπορικές διαδρομές στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
Μοναδικά μονοπάτια στην Ελλάδα μέσα στη φύση, σε γραφικά χωριά και επιβλητικά βουνά
Όσοι χόρτασαν τη θάλασσα και τη ζέστη μπορούν τώρα να μεταφέρουν τις σαββατοκυριακάτικες δραστηριότητές τους από την παραλία στα βουνά, απολαμβάνοντας υπέροχες πεζοπορίες μέσα σε μαγευτική φύση. Κάποιες από αυτές μπορούν να καταλήξουν σε ταβερνάκια της περιοχής για ντόπιες λιχουδιές, άλλες σε ένα αυτοσχέδιο πικνίκ στη σκιά των δέντρων.
Υπάτη: Μονοπάτι των Φαρμακιδών
Οι φαρμακίδες ή φαρμακεύτρες της Υπάτης ήταν γυναίκες που κατείχαν σε βάθος τις ιδιότητες των βοτάνων και τα χρησιμοποιούσαν άλλοτε ως γιατρικά και άλλοτε ως φαρμάκια. Περιφέρονταν στις πλαγιές της Οίτης, μάζευαν βότανα, λούζονταν στα τρεχούμενα νερά της και κρύβονταν στις σπηλιές, όπου παρασκεύαζαν τα μαντζούνια τους. Στα βήματα αυτών των ξακουστών γυναικών έχει χαραχθεί σήμερα ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεζοπορικό μονοπάτι. Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό της Υπάτης, στην είσοδο του φαραγγιού, και ανηφορίζει τις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Υπάτη: Μονοπάτι των Φαρμακιδών
Οι φαρμακίδες ή φαρμακεύτρες της Υπάτης ήταν γυναίκες που κατείχαν σε βάθος τις ιδιότητες των βοτάνων και τα χρησιμοποιούσαν άλλοτε ως γιατρικά και άλλοτε ως φαρμάκια. Περιφέρονταν στις πλαγιές της Οίτης, μάζευαν βότανα, λούζονταν στα τρεχούμενα νερά της και κρύβονταν στις σπηλιές, όπου παρασκεύαζαν τα μαντζούνια τους. Στα βήματα αυτών των ξακουστών γυναικών έχει χαραχθεί σήμερα ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεζοπορικό μονοπάτι. Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό της Υπάτης, στην είσοδο του φαραγγιού, και ανηφορίζει τις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα