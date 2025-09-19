Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι δαπάνες των Ελλήνων στο 7μηνο για ταξίδια στο εξωτερικό
Ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων 12,2 δισ. ευρώ από ξένους τουρίστες
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο συνεχίζει να καταρρίπτει ο ελληνικός τουρισμός όπως επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που ανακοίνωσε, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα σε υψηλά επίπεδα κινούνται και οι δαπάνες των Ελλήνων για ταξιδιωτικές αποδράσεις εκτός της χώρας.
Αναλυτικά, οι Έλληνες στα ταξίδια τους στο εξωτερικό για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ξόδεψαν πάνω από 2 δισ. ευρώ από 1,62 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024 και 1,37 δισ. ευρώ το επτάμηνο του 2023. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες τους τον Ιούλιο έφτασαν σε 344,3 εκατ. ευρώ από 273,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 256,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2023. Εξάλλου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις των ξένων τουριστών στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5% αγγίζοντας τα 12,2 δισ. ευρώ από 10,8 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024 και 10,37 δισ. ευρώ το επτάμηνο του 2023. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
