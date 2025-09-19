Δίρφυς: Off roading στο μυθικό βουνό
Δίρφυς: Off roading στο μυθικό βουνό

Μια διαδρομή που γοητεύει ταξιδιώτες, φυσιολάτρες και περιηγητές

Δίρφυς: Off roading στο μυθικό βουνό
Δίρφυς, ένας μοναδικός προορισμός για φυσιολάτρες και ορειβάτες. Ένα βουνό με ιστορία, μύθους και ζωντανή παράδοση, που προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να ζήσει κάτι βαθύτερο από μια βόλτα στη φύση.

Ξεκινήσαμε από την Αθήνα ένα ηλιόλουστο πρωινό και η διαδρομή μας προς τη Δίρφυ είχε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο προορισμός μας ήταν ένα από τα ομορφότερα και πιο ιστορικά βουνά της Εύβοιας, το οποίο εδώ και αιώνες γοητεύει ταξιδιώτες, φυσιολάτρες και περιηγητές. Πριν βγούμε στην Εθνική Οδό, πρώτη μας στάση, σχεδόν τελετουργική, το πρατήριο της ΕΚΟ στη Λεωφόρο Κηφισίας 264. Ένα γνώριμο σημείο, βολικό και αξιόπιστο, που αποτέλεσε την αφετηρία αλλά και το καταληκτικό μας στίγμα στο οδοιπορικό. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ έμοιαζε με σφραγίδα αναχώρησης, σαν εκείνο το ανεπαίσθητο «ξεκινάμε» που συνοδεύει τα μεγάλα ταξίδια.

