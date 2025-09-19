Φολέγανδρος: Η εμπειρία του νησιού τον Σεπτέμβριο
Φολέγανδρος: Η εμπειρία του νησιού τον Σεπτέμβριο
Ευκαιρία να ακούσετε τα κύματα, να ανακαλύψετε σοκάκια χωρίς φασαρία και να νιώσετε ότι ο χρόνος επιβραδύνει.
Τρίβω τα μάτια μου. Σχεδόν δεν το πιστεύω. Το Κάστρο είναι χωρίς τουρίστες και στην πλατεία τα εστιατόρια άδεια. Όταν ανέβηκα στο μοναστήρι της Παναγίας, ήμουν μόνος. Στην παραλία του Αγίου Νικολάου, τα δάχτυλα των χεριών μου έφταναν για να μετρήσουν όσους έκαναν μπάνιο. Στη Φολέγανδρο, αν ο Σεπτέμβρης είχε φωνή, θα ήταν σαν να σου έλεγε: «Το νησί τώρα είναι μόνο για εσάς, τους διαλεχτούς λίγους που κυκλοφορείτε πάνω του». Μοναδική αίσθηση.
Κάθεσαι στην κεντρική πλατεία της Χώρας και οι κουβέντες που λένε οι διπλανοί σου είναι ευδιάκριτες. Μπορείς να τις ακούσεις, μπορείς, αν θέλεις, να γίνεις μέρος τους. Η απλότητα στις συμπεριφορές όλων απλώνεται παντού. Νιώθεις λες και γύρισες πίσω σε εκείνα τα χρόνια που το νησί δεν είχε γίνει η «Μύκονος» των Μικρών Κυκλάδων. Στην Πούντα οι ελάχιστοι επισκέπτες μπλέκουν με τα παιδιά που πάνε στο σχολείο και όταν χτυπά το κουδούνι του, σχεδόν μπορείς να το ακούσεις σε όλη τη Χώρα. Η πολυκοσμία του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι πια παρελθόν. Το νησί, προς το τέλος της τουριστικής περιόδου, είναι ανοιχτό, ήσυχο και γαλήνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κάθεσαι στην κεντρική πλατεία της Χώρας και οι κουβέντες που λένε οι διπλανοί σου είναι ευδιάκριτες. Μπορείς να τις ακούσεις, μπορείς, αν θέλεις, να γίνεις μέρος τους. Η απλότητα στις συμπεριφορές όλων απλώνεται παντού. Νιώθεις λες και γύρισες πίσω σε εκείνα τα χρόνια που το νησί δεν είχε γίνει η «Μύκονος» των Μικρών Κυκλάδων. Στην Πούντα οι ελάχιστοι επισκέπτες μπλέκουν με τα παιδιά που πάνε στο σχολείο και όταν χτυπά το κουδούνι του, σχεδόν μπορείς να το ακούσεις σε όλη τη Χώρα. Η πολυκοσμία του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι πια παρελθόν. Το νησί, προς το τέλος της τουριστικής περιόδου, είναι ανοιχτό, ήσυχο και γαλήνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα