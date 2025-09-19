Ιωάννινα, η φθινοπωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδας
Φύση, ιστορία και φθινοπωρινά χρώματα σε μια αγαπημένη ελληνική πόλη.

Τα Ιωάννινα, η αγαπημένη πόλη της Ηπείρου, θα μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν ως η πρωτεύουσα του ελληνικού φθινοπώρου. Γραφικά και παραδοσιακά, αλλά και μοντέρνα, πλάι στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, τα Ιωάννινα προσφέρουν ένα μίγμα εμπειριών που συνδυάζουν φύση και ιστορία σε ένα ανεπανάληπτο φθινοπωρινό φόντο. Χαλαρωτικές βόλτες με φόντο τη λίμνη, περιπλάνηση στα σοκάκια του κάστρου και έξυπνες γαστρονομικές επιλογές στην πόλη των ασημουργών είναι σίγουρα το καλύτερο αντίδοτο στη φθινοπωρινή μελαγχολία που σιγά σιγά κοντοζυγώνει.

