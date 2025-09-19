Ιωάννινα, η φθινοπωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδας
Ιωάννινα, η φθινοπωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδας
Φύση, ιστορία και φθινοπωρινά χρώματα σε μια αγαπημένη ελληνική πόλη.
Τα Ιωάννινα, η αγαπημένη πόλη της Ηπείρου, θα μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν ως η πρωτεύουσα του ελληνικού φθινοπώρου. Γραφικά και παραδοσιακά, αλλά και μοντέρνα, πλάι στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, τα Ιωάννινα προσφέρουν ένα μίγμα εμπειριών που συνδυάζουν φύση και ιστορία σε ένα ανεπανάληπτο φθινοπωρινό φόντο. Χαλαρωτικές βόλτες με φόντο τη λίμνη, περιπλάνηση στα σοκάκια του κάστρου και έξυπνες γαστρονομικές επιλογές στην πόλη των ασημουργών είναι σίγουρα το καλύτερο αντίδοτο στη φθινοπωρινή μελαγχολία που σιγά σιγά κοντοζυγώνει.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα