Ζωή εν πλω: Το νέο μοντέλο κατοικίας που κερδίζει έδαφος
Ζωή εν πλω: Το νέο μοντέλο κατοικίας που κερδίζει έδαφος
Τι είναι το Golden Passport και πώς εξασφαλίζει ισόβια διαμονή.
Η συζήτηση γύρω από το κόστος στέγασης και τις εναλλακτικές μορφές διαβίωσης αποκτά πλέον και θαλάσσια διάσταση. Πρόσφατο παράδειγμα, η εταιρεία Villa Vie Residences, ένα από τα ηγετικά ονόματα στον χώρο της «μόνιμης κρουαζιέρας», η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα Month-to-Month at Sea, δηλαδή Μηνιαία Διαμονή στη θάλασσα, μια ευέλικτη πρόταση που επιτρέπει σε ταξιδιώτες να ζήσουν στο κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey με μηνιαίο μίσθωμα από 2.999 δολάρια το άτομο. Η καινοτομία όμως δεν περιορίζεται στη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Το μίσθωμα λειτουργεί ταυτόχρονα ως προκαταβολή, οδηγώντας σταδιακά σε πλήρη ιδιοκτησία μιας «κατοικίας εν πλω».
Από την ενοικίαση στην ιδιοκτησία
Το πρόγραμμα rent-to-own, που σημαίνει «ενοικιάζω για να αποκτήσω» προβλέπει ότι 500 δολάρια από κάθε μηνιαία καταβολή πιστώνονται σε μελλοντική αγορά μόνιμης βίλας εντός του πλοίου ή στο ειδικό χρυσό διαβατήριο «Golden Passport», που εξασφαλίζει ισόβια διαμονή. Η λογική παραπέμπει σε ένα θαλάσσιο real estate, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν ως ενοικιαστές και να εξελιχθούν σε ιδιοκτήτες, χωρίς την αρχική δέσμευση μεγάλου κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Από την ενοικίαση στην ιδιοκτησία
Το πρόγραμμα rent-to-own, που σημαίνει «ενοικιάζω για να αποκτήσω» προβλέπει ότι 500 δολάρια από κάθε μηνιαία καταβολή πιστώνονται σε μελλοντική αγορά μόνιμης βίλας εντός του πλοίου ή στο ειδικό χρυσό διαβατήριο «Golden Passport», που εξασφαλίζει ισόβια διαμονή. Η λογική παραπέμπει σε ένα θαλάσσιο real estate, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν ως ενοικιαστές και να εξελιχθούν σε ιδιοκτήτες, χωρίς την αρχική δέσμευση μεγάλου κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα