Σε υψηλό επίπεδο η εμπειρία επίσκεψης στην Ελλάδα
Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τη φήμη της χώρας στα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες ταξιδίων
Η Ελλάδα τόσο συνολικά όσο και η Αθήνα, αλλά και η κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά διατήρησαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους την υπεροχή τους τους ως προς την εμπειρία επίσκεψης, με βαθμολογία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που καταγράφηκαν σε περιοδική έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την εταιρεία TCI Research που συγκεντρώνει στοιχεία για την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία) επιτρέποντας τη σύγκριση της συνολικής εικόνας της χώρας και της Αθήνας με τον ανταγωνισμό.
Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας με διαχωρισμό του Ν. Αιγαίου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, που αποτυπώνουν την τουριστική εμπειρία ως προς την εστίαση και τα αξιοθέατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 116 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα και 71 χιλ. για εστιατόρια και bar στην Ελλάδα και 5,3 εκατ. και 8,9 εκατ. αντίστοιχα για ανταγωνιστικούς προορισμούς.
