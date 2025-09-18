Φθινοπωρινό ταξίδι στη Σύρο, την αρχόντισσα των Κυκλάδων
Φθινοπωρινό ταξίδι στη Σύρο, την αρχόντισσα των Κυκλάδων
Ένα από τα ομορφότερα και πιο ιδιαίτερα νησιά της Ελλάδας είναι ένας προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου.
Ταξίδι στις Κυκλάδες δεν σημαίνει απαραίτητα καλοκαίρι. Υπάρχουν νησιά που αποκαλύπτουν όλη τη γοητεία τους τους θερινούς μήνες, κάτω από τον καυτό ήλιο του Αιγαίου και πάνω σε μερικές από τις ωραιότερες παραλίες που θα συναντήσει κανείς στη ζωή του. Υπάρχουν όμως και νησιά που μοιάζουν ακόμα πιο όμορφα και πιο φιλόξενα το φθινόπωρο, όταν η δροσιά της εποχής τους επιτρέπει να ξεδιπλώσουν την αρχοντική τους χάρη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα