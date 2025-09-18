ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

6 χωριά για το φθινόπωρο σε ελληνικά νησιά
TRAVEL.GR

6 χωριά για το φθινόπωρο σε ελληνικά νησιά

Χωριά που εντυπωσιάζουν τους ταξιδιώτες σε Λευκάδα, Πάρο, Νάξο, Χίο, Κεφαλονιά και Άνδρο.

6 χωριά για το φθινόπωρο σε ελληνικά νησιά
Τα χωριά των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο ντύνονται με απαλές αποχρώσεις και αποπνέουν μια γαλήνια ατμόσφαιρα, μακριά από την πολυκοσμία του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο είναι μια αφορμή για να ανακαλύψουμε (ή να επισκεφθούμε ξανά) κάποιο από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά σε μια πιο ήρεμη και αυθεντική εποχή του χρόνου.

Τα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνο παραλίες. Είναι και υπέροχα ορεινά ή ημιορεινά χωριά, με πλούσια φύση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, διαφορετική από εκείνη των παραθαλάσσιων. Ακολουθούν έξι τέτοια χωριά στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον προορισμό σας για μία φθινοπωρινή εκδρομή.

Μαίνητες, Άνδρος

Η κοντινή στην Αττική, αρχοντική Άνδρος, αποτελεί ιδανικό προορισμό ακόμα και για μια εκδρομή που θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης