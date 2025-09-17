Η φωνή της Whitney Houston επιστρέφει στη σκηνή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
Η φωνή της Whitney Houston επιστρέφει στη σκηνή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
Μια πρωτοποριακή μουσική εμπειρία που ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό μονοπάτι στον συναυλιακό τουρισμό
Η φωνή της Whitney Houston, που σφράγισε δεκαετίες μουσικής ιστορίας, επιστρέφει ζωντανά στη σκηνή μέσα από ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ζωντανές συμφωνικές ορχήστρες και αρχειακό υλικό.
Το «The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration», που ξεκίνησε το 2024 και συνεχίζεται με περιοδεία σε 7 αμερικανικές πόλεις, δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες θεατές να βιώσουν ξανά τη δύναμη της φωνής της θρυλικής τραγουδίστριας.
Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Estate της Whitney Houston, της Primary Wave Music και της Park Avenue Artists, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν μια εμπειρία που θα τιμά την καλλιτεχνική της κληρονομιά. Στο κέντρο της παραγωγής βρίσκεται η τεχνολογία της πλατφόρμας «Moises», που κατάφερε να απομονώσει τα αυθεντικά φωνητικά από τις παλιές ηχογραφήσεις, ακόμη κι όταν τα αρχικά πολυκάναλα αρχεία είχαν χαθεί.
