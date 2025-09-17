Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Κύθνο των αρχών του φθινοπώρου
Στο νησί, θα αγαπήσετε τις πεζοπορικές διαδρομές που προσφέρει, αλλά και τα νερά του, ιδανικά για καταδύσεις.
Οι περιπατητές αγαπούν την Κύθνο καθώς διατηρείται ακόμη αυθεντική και διαθέτει μεγάλο δίκτυο μονοπατιών που διατρέχουν υπέροχα τοπία και περνούν από οικισμούς. Για να γνωρίσει κανείς τους λαογραφικούς και ιστορικούς θησαυρούς του νησιού, μαζί με την κυκλαδίτικη φύση του, θα πρέπει να περπατήσει στους παλιούς αγροτικούς δρόμους και τα μονοπάτια, κάποια από τα οποία έχουν σήμανση και άλλα όχι.
Χωριά, ανεμόμυλοι, ιαματικές πηγές και ξωκλήσια, κάστρα και αρχαιολογικοί χώροι, παραλίες και παλιά αγροτόσπιτα, θα παρελάσουν μπροστά στα μάτια όσων θελήσουν να την ανακαλύψουν περπατώντας την αυθεντική ψυχή της Κύθνου.
