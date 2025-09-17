Taste & Drive στα Πομακοχώρια: Ένα ταξίδι γεύσης και παράδοσης στη Ροδόπη
Taste & Drive στα Πομακοχώρια: Ένα ταξίδι γεύσης και παράδοσης στη Ροδόπη

Με ένα SUV της Avis στα Πομακοχώρια, παράδοση, φιλοξενία και πομακικές γεύσεις, σε μια διαδρομή εκτός συνηθισμένων

Taste & Drive στα Πομακοχώρια: Ένα ταξίδι γεύσης και παράδοσης στη Ροδόπη
Υπάρχουν ταξίδια που δεν είναι απλώς αποδράσεις, αλλά εμπειρίες βαθιάς γνωριμίας με έναν τόπο, μέσα από τους ανθρώπους του, τις γεύσεις και τις ιστορίες τους. Σε αυτό το road trip, η Avis μάς πάει κάπου διαφορετικά, σε ένα μέρος που οι παραδόσεις και οι συνταγές κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι το Taste & Drive στα Πομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης.

