Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Επισκεφθήκαμε το παλαιότερο καφενείο της Ελλάδας
Εδώ, από το 1785, επτά γενιές της οικογένειας Φορλίδα έχουν κρατήσει αναμμένη τη φλόγα της παράδοσης.
Αφήσαμε το αυτοκίνητο στην είσοδο του Λαύκου, εκεί ακριβώς όπου αρχίζει η μαγεία. Πενήντα χιλιόμετρα από τον Βόλο, σε υψόμετρο 310 μέτρων, το χωριό κρέμεται σαν πίνακας ζωγραφικής πάνω από τον Παγασητικό Κόλπο. Τα πλακόστρωτα καλντερίμια μας καλούσαν σε έναν περίπατο προς το παρελθόν.
Η Ελένη Ψυχούλη, η συνταξιδιώτισσά μας, άρχισε να μοιράζεται ιστορίες από τα πρώτα κιόλας βήματα μας. «Το καφενείο του Φορλίδα», μας είπε καθώς προχωρούσαμε ανάμεσα στα πέτρινα αρχοντικά με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, «δεν είναι μόνο μνημείο του παρελθόντος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει εδώ και δυόμισι αιώνες».
