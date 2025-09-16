Shura Island: Το νέο κεφάλαιο της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ερυθρά Θάλασσα
Το νησί λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η Σαουδική Αραβία ανοίγει μια νέα σελίδα στον παγκόσμιο τουρισμό με την έναρξη λειτουργίας του Shura Island, του εμβληματικού νησιωτικού συγκροτήματος της Red Sea Global. Από αυτόν τον Σεπτέμβριο, τα πρώτα θέρετρα και εμπειρίες υποδέχονται επισκέπτες, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα στην υλοποίηση του οράματος Vision 2030 και στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο «αναγεννητικού τουρισμού».
Το νησί-καρδιά της Ερυθράς Θάλασσας
Το Shura Island, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners, έχει σχήμα δελφινιού και εμπνέεται από τους πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους που το περιβάλλουν. Το αρχιτεκτονικό όραμα «Coral Bloom» θέλει τα κτίρια να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Όπως και το υπόλοιπο project της Ερυθράς Θάλασσας, το νησί λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
