Πώς ο χρόνος αναμονής στα αεροδρόμια γεννά μια νέα μεγάλη ταξιδιωτική τάση
Πώς ο χρόνος αναμονής στα αεροδρόμια γεννά μια νέα μεγάλη ταξιδιωτική τάση
Η νέα διεθνής τάση που μετατρέπει τις ώρες αναμονής στα αεροδρόμια σε μικρές αποδράσεις
Μέχρι πρόσφατα, ο χρόνος αναμονής ανάμεσα σε δύο πτήσεις θεωρούνταν αναγκαστικό κακό για τον ταξιδιώτη. Σήμερα, όμως, μετατρέπεται σε ευκαιρία για πολιτιστική γνωριμία και μικρές αποδράσεις. Η τάση αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς, με αεροπορικούς κόμβους και τουριστικούς οργανισμούς να επενδύουν σε υπηρεσίες που δίνουν αξία σε αυτό το «χαμένο» διάστημα.
Οι πόλεις που άνοιξαν τον δρόμο
Σιγκαπούρη, Σεούλ και Ντουμπάι συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες πόλεις που προσφέρουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους ξεναγήσεις σε επιβάτες με αρκετές ώρες στη διάθεσή τους. Οι εκδρομές αυτές δίνουν μια «γεύση» του προορισμού, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εικόνα της πόλης ως φιλόξενου διεθνούς κόμβου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι πόλεις που άνοιξαν τον δρόμο
Σιγκαπούρη, Σεούλ και Ντουμπάι συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες πόλεις που προσφέρουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους ξεναγήσεις σε επιβάτες με αρκετές ώρες στη διάθεσή τους. Οι εκδρομές αυτές δίνουν μια «γεύση» του προορισμού, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εικόνα της πόλης ως φιλόξενου διεθνούς κόμβου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα