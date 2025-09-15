«Αυτός ο τόπος συνδυάζει βουνό και θάλασσα με μαγικό τρόπο»: Το Πήλιο της ερμηνεύτριας, Βασιλικής Μιχαλοπούλου
«Αυτός ο τόπος συνδυάζει βουνό και θάλασσα με μαγικό τρόπο»: Το Πήλιο της ερμηνεύτριας, Βασιλικής Μιχαλοπούλου
Βουνό, πλατάνια, όμορφα χωριά, παραμυθένια μονοπάτια, μοναδικές παραλίες, δροσιά και ανάσα, καλλιτεχνικός αέρας.
Λατρεύω το Πήλιο και, χωρίς να έχω καταγωγή από εκεί, το έχω επισκεφθεί αμέτρητες φορές, από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα. Από την πρώτη φορά που κανείς θα βρεθεί στο Πήλιο, θα διαπιστώσει ότι είναι ένας τόπος που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο όλες τις εποχές, αφού, όποτε και αν πας, έχεις πάρα πολλά μέρη και δραστηριότητες, ενώ θα αντιληφθεί σύντομα την καλλιτεχνική αύρα του τόπου.
Τα γραφικά χωριά: το αγαπημένο μου χωριό του Πηλίου είναι οι Πινακάτες, με την πανέμορφη πλακόστρωτη πλατεία τους, που απλώνεται κάτω από το αιωνόβιο πλατάνι και τη μαρμάρινη κρήνη, από την οποία μπορείς να γεμίσεις το παγούρι σου και να δροσιστείς με το πεντακάθαρο νερό. Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού, το αντικρίζεις αμφιθεατρικά και η εικόνα σου κόβει την ανάσα. Η αντανάκλαση του φωτός στις πέτρινες σκεπές είναι μαγική.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα γραφικά χωριά: το αγαπημένο μου χωριό του Πηλίου είναι οι Πινακάτες, με την πανέμορφη πλακόστρωτη πλατεία τους, που απλώνεται κάτω από το αιωνόβιο πλατάνι και τη μαρμάρινη κρήνη, από την οποία μπορείς να γεμίσεις το παγούρι σου και να δροσιστείς με το πεντακάθαρο νερό. Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού, το αντικρίζεις αμφιθεατρικά και η εικόνα σου κόβει την ανάσα. Η αντανάκλαση του φωτός στις πέτρινες σκεπές είναι μαγική.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα