Απολαμβάνοντας έναν φθινοπωρινό καφέ στο Άμστερνταμ
Διευθύνσεις για να απολαύσετε τον καφέ σας στην ολλανδική πρωτεύουσα.
Αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που της ταιριάζει ιδανικά το φθινόπωρο, αυτή είναι το Άμστερνταμ. Καθώς το πράσινο ντύνεται στα θερμά χρώματα της εποχής, η πρωτεύουσα της Ολλανδίας μεταμορφώνεται σε ένα απολαυστικό μωσαϊκό εμπειριών, που γίνεται ακόμη πιο γοητευτικό όταν το παρατηρεί κανείς πίσω από το τζάμι ενός μικρού καφέ.
Τα καφέ του Άμστερνταμ έχουν μια μοναδική γοητεία. Ξεφυτρώνουν εκεί που δεν τα περιμένεις, χωμένα σε στενά σοκάκια ή ακριβώς πάνω στις όχθες των καναλιών, σαν μικρές φωλιές ηρεμίας. Είναι λιλιπούτεια και ζεστά, συχνά με θεματική διακόσμηση, γεμάτα με παλιές φωτογραφίες, ραδιόφωνα μιας άλλης εποχής ή βιβλία που περιμένουν να τα ξεφυλλίσετε με τον καφέ στο χέρι. Eδώ ο χρόνος κινείται πιο αργά. Σε ένα τέτοιο καφέ καθίσαμε κι εμείς, να απολαύσουμε ένα σύντομο εσπρεσάκι παρέα με τη φθινοπωρινή μουντάδα της ολλανδικής πρωτεύουσας. Λίγο παραδίπλα από την πλατεία Νταμ, την καρδιά της πόλης, όπου χτυπά ο ρυθμός της καθημερινότητας, ένα μικρό καφέ μας τράβηξε αμέσως την προσοχή και μπήκαμε μέσα.
