Κέρος: To αινιγματικό ακατοίκητο νησί των Κυκλάδων
Η ιστορία του πιο μυστηριώδους νησιού των Κυκλάδων.
Ακατοίκητη, μυστηριώδης και ανεξερεύνητη. Μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς την Κέρο, τη μικρή νησίδα των Μικρών Κυκλάδων, που απλώνεται νοτιοανατολικά του Κάτω Κουφονησιού και βορειοδυτικά της Αμοργού.
Θρησκευτικό -και ίσως όχι μόνο- κέντρο των Κυκλάδων κατά την Πρωτοκυκλαδική περίοδο, η Κέρος είναι ευρέως γνωστή για τον περίφημο «θησαυρό» της: περισσότερα από 350 θραύσματα μαρμάρινων ειδωλίων της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (περ. 2700–2400/2300 π.Χ.), τα οποία σύμφωνα με τις επικρατέστερες αρχαιολογικές θεωρίες μεταφέρθηκαν από διάφορα νησιά και συγκεντρώθηκαν τελετουργικά στην Κέρο, για λόγους που παραμένουν ανεξήγητοι. Ιερό κέντρο; Τόπος λατρείας; Μια χαμένη ναυτική πόλη; Ό,τι κι αν υπήρξε, η Κέρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια του Αιγαίου, ένας τόπος που σήμερα παραμένει αυστηρά προστατευόμενος και προσβάσιμος μόνο σε αρχαιολόγους και ερευνητές με ειδική άδεια.
Οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στην Κέρο έφεραν στο φως εκπληκτικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων τα περίφημα σπασμένα κυκλαδικά ειδώλια, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως το βραχώδες αυτό νησί ήταν ένας τόπος υψηλής τελετουργικής σημασίας, όπου οι αρχαίοι εναπόθεταν μικρά μαρμάρινα ειδώλια.
