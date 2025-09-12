Γλυκά της Τήνου που κρατούν ζωντανή την παράδοσή της
Κάθε γλύκισμα της Τήνου αφηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας του νησιού.
Ακριβώς δίπλα στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη Σύρο, η Τήνος αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο. Γέφυρα πολιτισμών και ανθρώπων ήδη από τα απώτατα αρχαία χρόνια, το νησί -κοιτίδα της κυκλαδικής μαρμαροτεχνίας και αναγνωρισμένο σήμερα από την UNESCO για αυτή την τέχνη- φιλοξενεί μια πλούσια γευστική παράδοση που υφαίνεται με τις ιστορίες του τόπου και τα προϊόντα της γης του. Μια γαστρονομική ταυτότητα που σέβεται τα ντόπια υλικά και τα αναδεικνύει μέσα από συνταγές βαθιά ριζωμένες στο τοπικό λαϊκό πολιτισμικό σώμα, αποκαλύπτοντας πώς η γεύση, η μνήμη και η ιστορία συνυφαίνονται στη νησιωτική καθημερινότητα.
Παρακάτω, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της Τήνου που αξίζει να δοκιμάσετε αν βρεθείτε στο νησί των ανέμων, ή έστω να γνωρίζετε, αν θέλετε να δείτε τη τηνιακή γαστρονομία πέρα από την επιφάνεια -όπως θα την ανακάλυπτε ένας αληθινός ταξιδιώτης.
