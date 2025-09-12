Κάρπαθος-Κάσος: Σεπτέμβριος στα απομονωμένα διαμάντια του Αιγαίου
Κάρπαθος-Κάσος: Σεπτέμβριος στα απομονωμένα διαμάντια του Αιγαίου
Δύο πανέμορφα νησιά στα νοτιότερα άκρα των Δωδεκανήσων.
Τα δύο νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο, σχηματίζουν μια γεωγραφική και πολιτισμική γέφυρα ανάμεσα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο: δύο τόποι τόσο κοντινοί, μα και τόσο διαφορετικοί. Εκτεθειμένες σε κάθε άνεμο που φεύγει από το Αιγαίο, η Κάσος και η Κάρπαθος ξεχωρίζουν για το άγριο ανάγλυφο, τα βραχώδη τοπία και τα βαθιά καταγάλανα νερά τους που λάμπουν κάτω από τον καυτό μεσογειακό ήλιο. Ενωμένες από την απομόνωση και το ατελείωτο μπλε, οι δύο νησιωτικές αδελφές ξεδιπλώνουν τελετουργικά μια σπάνια, ανόθευτη ομορφιά.
Ζωντανή παρά τη γεωγραφική της απομόνωση, η Κάσος είναι το μικρό νησί που ξέρει να περνά καλά. Δροσερή το καλοκαίρι και γεμάτη πανηγύρια στο αποκαλόκαιρο, προσφέρει την ομορφιά της απλόχερα μόνο σε όσους ξέρουν να την εκτιμήσουν.
Απέναντι από την ακατοίκητη νησίδα Αρμάθια, που κάποτε αποτελούσε τόπο εξόρυξης γύψου και βοσκοτόπι, η Κάσος είχε ναυτική παρουσία ήδη από τα αρχαία χρόνια και γνώρισε ακμή κατά την Επανάσταση του 1821. Με μόλις ένα μικρό τμήμα της να κατοικείται, αριθμεί σήμερα γύρω στους χίλιους κατοίκους. Ηρωική για τη συμβολή της στον Αγώνα, η Κάσος αποτελείται από πέντε οικισμούς, με κεντρικότερο το Φρυ.
