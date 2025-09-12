Ραντεβού του χρόνου ξανά στην Αμοργό που ακουμπά τον ουρανό
Η Αμοργός είναι περισσότερο Ιδέα, παρά Τόπος.
Soundtrack συγγραφής -και, προτείνω, και ανάγνωσης αυτού του κειμένου- η «Αμοργός» των Γκάτσου και Χατζιδάκι. Ο νους λουσμένος στο φως, καθώς ανακαλεί την Αμοργό του. Χιλιάδες Αμοργοί σε χιλιάδες καρτ ποστάλ και αναμνήσεις. Τόσες Αμοργοί, όσοι και οι άνθρωποι που την επισκέφθηκαν. Και ύστερα οι μόνιμοι κάτοικοι. Ή εκείνοι που κατάγονται από εδώ, από την πατρίδα των χαμηλωμένων σύννεφων που, ροζ και χρυσαφένια, δίνουν πεταχτά φιλιά στους ανεμόμυλους, χωρίς να λογαριάζουν τα βλέμματά μας.
Η Αμοργός -όπως κάθε καλοκαιρινός προορισμός- ξεκινά από το λιμάνι του Πειραιά. Καθόμαστε στο πάνω κατάστρωμα και σταματάμε σε όλες τις Μικρές Κυκλάδες: Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά. Ύστερα, Νάξο. Και μετά, Αμοργό. Από το καράβι γνωρίζουμε ανθρώπους που θα στολίσουν τις διακοπές μας, ίσως και την υπόλοιπη ζωή μας. Φλερτάρουμε με τον αέρα, με τους γυμνούς μας ώμους, ετοιμαζόμαστε να καλωσορίσουμε το πρώτο μαύρισμα κάτω από τον ήλιο και την πρώτη έμπνευση κάτω από το φεγγάρι.
