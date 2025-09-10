Η μαγεία του φθινοπώρου στις Πρέσπες
Η μαγεία του φθινοπώρου στις Πρέσπες
Φθινοπωρινά χρώματα και slow living στις εσχατιές της Ελλάδας.
Το φθινόπωρο στις Πρέσπες έχει μια μοναδικότητα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Οι αντανακλάσεις των δέντρων που γέρνουν προς τα νερά των λιμνών και ο αργός ρυθμός ζωής συνθέτουν το σκηνικό σε μία από τις πιο γραφικές και αινιγματικές γωνιές της Ελλάδας. Περιοχή με βαριά ιστορία, στην καρδιά των Βαλκανίων και μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον άγριας βουνίσιας φύσης, οι Πρέσπες συγκαταλέγονται στους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της χώρας.
Η διαδρομή προς τα λίγα χωριά που απλώνονται γύρω από τις λίμνες είναι απαιτητική, όμως η πρώτη εντύπωση μόλις φτάσει κανείς είναι ότι ο χρόνος εδώ μοιάζει να έχει παγώσει. Πέτρινα βαλκανικά σπίτια με κεραμοσκεπές, αυλές γεμάτες ξύλα στοιβαγμένα για τον χειμώνα και σιωπή που σκεπάζει τα πάντα, δημιουργούν την αίσθηση μιας αργής τελετουργίας.
Το φθινόπωρο στις Πρέσπες δεν είναι μόνο εικόνες, αλλά και αρώματα. Η υγρασία που ποτίζει το χώμα, τα σπασμένα καρύδια, οι καπνιστές πιπεριές και τα όσπρια με τα μπαχαρικά που ετοιμάζονται για αποθήκευση σηματοδοτούν την προετοιμασία για τον χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η διαδρομή προς τα λίγα χωριά που απλώνονται γύρω από τις λίμνες είναι απαιτητική, όμως η πρώτη εντύπωση μόλις φτάσει κανείς είναι ότι ο χρόνος εδώ μοιάζει να έχει παγώσει. Πέτρινα βαλκανικά σπίτια με κεραμοσκεπές, αυλές γεμάτες ξύλα στοιβαγμένα για τον χειμώνα και σιωπή που σκεπάζει τα πάντα, δημιουργούν την αίσθηση μιας αργής τελετουργίας.
Το φθινόπωρο στις Πρέσπες δεν είναι μόνο εικόνες, αλλά και αρώματα. Η υγρασία που ποτίζει το χώμα, τα σπασμένα καρύδια, οι καπνιστές πιπεριές και τα όσπρια με τα μπαχαρικά που ετοιμάζονται για αποθήκευση σηματοδοτούν την προετοιμασία για τον χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα