Κεφαλονιά-Ιθάκη: Εξερευνώντας το οινικό σύμπαν τους
Από τις μεγάλες παραγωγές μέχρι τις σπάνιες ποικιλίες της Ιθάκης και τα ιδιαίτερα οινοποιεία της Κεφαλονιάς.

Η Κεφαλονιά παίρνει το όνομά της από τον Κέφαλο, γιο του Ερμή, ο οποίος, εκδιωγμένος από τους Θεούς, πηγαίνει στην Αθηναία Γη, αποικία της πατρίδας του. Μαζί του κουβαλάει ένα κλήμα, το οποίο καρφώνει στο έδαφος αμέσως μόλις φτάνει εκεί. Το αμπέλι απλώνεται σε όλο το νησί και το κρασί που παράγεται θεωρείται θεϊκό και πολύτιμο. Αργότερα γεννιέται ο εγγονός του, ο Λαέρτης, πατέρας του Οδυσσέα, βασιλιά της Ομηρικής Ιθάκης, ο οποίος πίνει αυτό το κρασί.

Πλησιάζοντας την Κεφαλονιά, από μακριά δεσπόζει το βουνό του Αίνου, που καθορίζει το κλίμα του νησιού, είναι αποταμιευτής νερού και, με την ασβεστολιθική του σύσταση, καθορίζει το εδαφολογικό υπόβαθρό του. Εκεί υπάρχουν αυτόριζοι, αιωνόβιοι αμπελώνες σε όλη την έκτασή του, που δίνουν καρπό με ιδιαίτερο χαρακτήρα και συμπύκνωση. Έχει πλούτο ντόπιων σταφυλιών, όπως η Μοσχατέλα, το Βοστιλίδι με τα διαφορετικά ονόματα, το Τσαούσι, το Ζακυνθινό, η Ρομπόλα και η Μαυροδάφνη. Υπάρχουν 11 οινοποιεία, τα περισσότερα επισκέψιμα, και τρεις ονομασίες προέλευσης, με τις αντίστοιχες ζώνες τους: Ρομπόλα, Μοσχάτο και Μαυροδάφνη.

