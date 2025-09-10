Φθινοπωρινή απόδραση στην Έδεσσα: Φύση και αρχιτεκτονική συνυπάρχουν μοναδικά
Φθινοπωρινή απόδραση στην Έδεσσα: Φύση και αρχιτεκτονική συνυπάρχουν μοναδικά

Επίσκεψη σε μια αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη.

Η Έδεσσα, γνωστή για τους καταρράκτες της που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της πόλης, είναι ένας προορισμός της Μακεδονίας που παντρεύει τη φυσική ομορφιά με την παράδοση και τα χρώματα του φθινοπώρου, ιδανικός για μια απόδραση. Οι εικόνες, οι μυρωδιές και οι εμπειρίες της χαρίζουν θέση σε κάθε φθινοπωρινή ταξιδιωτική λίστα.

Η περιήγηση στην πόλη ξεκινά αυτονόητα από τους θρυλικούς καταρράκτες. Η ορμή τους και ο εκκωφαντικός ήχος του νερού δημιουργούν ένα σκηνικό απρόσμενο για το κέντρο μιας ελληνικής πόλης. Το Γεωπάρκο των Καταρρακτών απλώνεται σε περισσότερα από 100.000 τ.μ., με μια διαδρομή μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου που ξεκινά από το Ξενία και το Βαρόσι και φτάνει ως το Μουσείο Νερού και την Άνω Εστία.

