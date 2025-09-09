Οικογένειες στον αέρα: Πώς οι ξεχωριστές θέσεις και οι χρεώσεις επηρεάζουν το ταξίδι
Η αίσθηση ασφάλειας και η παρουσία κοντινών ατόμων μειώνουν το άγχος και βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία
Πολλοί ταξιδιώτες έχουν βιώσει την ταλαιπωρία να επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο και να διαπιστώνουν ότι οι θέσεις τους απέχουν από εκείνες των συνοδών τους, είτε πρόκειται για μέλη της οικογένειας, φίλους, συντρόφους ή ακόμη και άλλους επιβάτες με άγχος πτήσης. Η εμπειρία αυτή προκαλεί συχνά έντονο άγχος πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο και καθιστά σαφές πόσο σημαντική είναι η σωστή οργάνωση των θέσεων.
Σύμφωνα με έρευνα της Radical Storage, η οποία διεξήχθη μεταξύ 1.050 Βρετανών άνω των 18 ετών, το 61,3% των συμμετεχόντων έχει πληρώσει επιπλέον για να καθίσει δίπλα στον συνταξιδιώτη του. Αεροπορικές εταιρείες όπως η easyJet, η TUI Airways και η Virgin Atlantic φτάνουν να χρεώνουν έως και 120 λίρες για να εξασφαλίσουν τη γειτνίαση των θέσεων. Η ίδια έρευνα εκτιμά ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο δαπανώνται περίπου 22,5 εκατ. λίρες ετησίως για κρατήσεις θέσεων οικογενειών με μικρά παιδιά.
