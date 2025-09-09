Νότια Αγγλία: Aυτές οι κατοικίες ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον βιώσιμο τουρισμό
Μία νέα μορφή φιλοξενίας έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια των διακοπών στο νερό.
Ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ διακοπών κάνει την εμφάνισή του στο Ντόρσετ της Νότιας Αγγλίας, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη βιωσιμότητα, την αρχιτεκτονική σχεδίαση με την αρμονία της φύσης. Στη λίμνη του παραθεριστικού κτήματος Silverlake, σε απόσταση αναπνοής από την ακτογραμμή με πετρώματα ηλικίας εκατομμυρίων ετών, κάνουν την πρεμιέρα τους δέκα πλωτές κατοικίες, σχεδιασμένες από το στούντιο Koto, σηματοδοτώντας το πρώτο τέτοιου είδους εγχείρημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το έργο, το οποίο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες την άνοιξη του 2026, υλοποιείται από κοινού με τον όμιλο Habitat First Group, και περιλαμβάνει όχι μόνο τις κατοικίες, αλλά και τη δημιουργία του πρώτου πλήρως υπαίθριου κέντρου ευεξίας (spa) στη Βρετανία.
