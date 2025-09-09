Addis Ababa: Ταξίδι στην καρδιά της Αιθιοπίας
Addis Ababa: Ταξίδι στην καρδιά της Αιθιοπίας
Μια περιπλάνηση στην Αντίς Αμπέμπα μέσα από έξι μοναδικές εμπειρίες
Σε έναν κόσμο όπου το Παρίσι, η Ρώμη και η Νέα Υόρκη πρωταγωνιστούν σε κάθε δεύτερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε προορισμούς που δεν έχουν ακόμα κατακλυστεί από την τουριστική υπερέκθεση. Σε τόπους που διατηρούν εκείνο το ανόθευτο στοιχείο, μακριά από την οχλαγωγία του μαζικού τουρισμού, εκεί όπου το αυθεντικό συναντά το άγνωστο και οι εμπειρίες αποκτούν προσωπικό χαρακτήρα. Με αυτή τη σκέψη επιλέγω τον επόμενο ταξιδιωτικό μου προορισμό: την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, την Αντίς Αμπέμπα, που σημαίνει «Νέο λουλούδι» στα αμχαρικά.
