Φθινοπωρινό ταξίδι στη Νορβηγία
Φθινοπωρινό ταξίδι στη Νορβηγία
Ανακαλύψτε ένα διαφορετικό και πολύ φωτογενές πρόσωπο της διάσημης σκανδιναβικής χώρας
Στο μυαλό μας ίσως έχουμε συνδυάσει τη Νορβηγία με το κρύο, τα μεγαλοπρεπή χιονισμένα τοπία και τα απόκοσμα φιόρδ. Και όμως, ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του ήπιες ημέρες, φανταστικές εικόνες χάρη στις φυλλωσιές των δασών που αλλάζουν χρώματα, τοπικά φεστιβάλ φρούτων και κρασιού, δραστηριότητες και περιηγήσεις που δεν μοιάζουν με άλλες. Καθώς ο τουρισμός μειώνεται και η διάρκεια της ημέρας φτάνει ως και τις 15 ώρες, ο χρόνος που θα έχετε για εξερευνήσεις με τους δικούς σας ρυθμούς, πολλαπλασιάζεται.
Η Χρυσή Οδός της Trοndelag
Αν βρεθείτε στην περιοχή Trοndelag της Νορβηγίας και ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο E6, αξίζει σίγουρα να κάνετε μια μικρή παράκαμψη για να ανακαλύψετε τη διάσημη Χρυσή Οδό που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα φθινοπωρινά της χρώματα. Τα χωράφια, τα δάση και οι λόφοι λούζονται σε αποχρώσεις χρυσού και πορτοκαλί, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Χρυσή Οδός της Trοndelag
Αν βρεθείτε στην περιοχή Trοndelag της Νορβηγίας και ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο E6, αξίζει σίγουρα να κάνετε μια μικρή παράκαμψη για να ανακαλύψετε τη διάσημη Χρυσή Οδό που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα φθινοπωρινά της χρώματα. Τα χωράφια, τα δάση και οι λόφοι λούζονται σε αποχρώσεις χρυσού και πορτοκαλί, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα